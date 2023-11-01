الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخبزا في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد عشرات المدنيين الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهدف مخبزا في شارع النصر بمدينة غزة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف تجمعا للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقع عشرات الشهداء والجرحى، كما استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات.

حصيلة ضحايا العدوان ووضع المستشفيات

وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا و2290 امرأة.

كما أعلنت الوزارة أن مستشفى "الصداقة التركي" في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع، لافتة إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يوجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها.

كما أشارت الوزارة إلى أن أزمة نقص الوقود تهدد بتوقف مستشفيات أخرى منها مجمع "الشفاء" الطبي، الذي يمكن أن يتوقف، خلال 24 ساعة، إذا تعرض لنفاد ما لديه من وقود، خاصة أنه يستقبل مرضى تفوق أعدادهم القدرة الاستيعابية للمستشفى.

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وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بسرعة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والسماح للفرق الطبية المتطوعة بالوصول إلى القطاع، إضافة إلى السماح بإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم إجلاء 80 جريحا فلسطينيا من غزة، عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية".

عشرات الشهداء والجرحى طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة استهدف مخبزا قصف

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