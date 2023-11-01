"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مستشفى القدس فى غزة

قالت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن جيش الاحتلال ينفذ قصفًا عشوائيًا على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأضافت عوكل في رسالتها على الهواء مباشرة، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا، فضلًا عن سقوط شهداء في قصف استهدف منزلًا.

وتابعت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف محيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة بشكل نهائي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنّ المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنّ المستشفى يُعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان في غزة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ 26 على التوالي.