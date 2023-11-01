"الصحة": توفير الفرق الطبية بمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح، لاستقبال 81 مصابًا فلسطينيًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ولفت عبدالغفار إلى مراجعة الوزير منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، موضحًا أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد عبدالغفار التأمين الكامل لكل المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، لافتًا إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.