الخميس 02 نوفمبر 2023
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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى حلقة برنامجه "على مسئوليتى" (صور)

موقع الدستور
موقع "الدستور"

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ومن الأخبار التي استعان بها "موسى"، خلال حلقته تحذير بايدن من نشر القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.

وجاء الخبر بعنوان: انقسام مستمر.. "ديسانتيس" يحذر بايدن من نشر القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

أما الخبر الثاني فتناول إشادة الإعلام الدولي بإجلاء مصر للجرحى الفلسطينيين والأجانب من قطاع غزة.

عنوان الخبر..بر الأمان.. الإعلام الدولي يشيد بمصر بعد إجلاء الجرحى والأجانب من غزة

الخبر الثالث في الحلقة تناول مشاهد لإطلاق الحوثي صواريخ وطائرات درونز على مواقع في إسرائيل

جاء في عنوان الخبر.. جماعة الحوثي تنشر مشاهد إطلاق صواريخ وطائرات درونز على مواقع في إسرائيل

الخبر الرابع تناول تغير في العالم الغربي بعد مطالبة 330 عضوا في حزب العمال البريطاني بإدانة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على خلاف حكومة ريشي سوناك التي تدعم الاحتلال.

جاء في عنوان الخبر 330 عضوا في حزب العمال البريطاني يطالبون بإدانة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أما الخبر الخامس والأخير فكان تصريح لوزير خارجية تركيا والذي حذر فيه من توسع الحرب في غزة لدول الجوار

وجاء في عنوان الخبر.. وزير خارجية تركيا: لا نريد أن تتوسع حرب غزة لتشمل دولًا مجاورة في المنطقة

 

اخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
اخبار الدستور

 

أحمد موسى الدستور برنامجة تحذير بايدن القوات الأمريكية

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