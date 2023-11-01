الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية تركيا: لا نريد أن تتوسع حرب غزة لتشمل دولا مجاورة في المنطقة

هاكان فيدان
هاكان فيدان

قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن بلاده لا تريد أن تتوسع الحرب في غزة لتشمل دولا مجاورة بالمنطقة، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل التوقف عن ممارسة العنف والمجازر في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه بحث مع نظيره الإيراني التطورات في غزة وسوريا والعراق، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء.

واستشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحامها مدينة طولكرم، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علمًا بأنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص بجروح حرجة، نُقل على أثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

واعتدت قوات الاحتلال على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله، عقب مداهمة منزله في الحي الشرقي.

غزة قطاع غزة الحرب

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