الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

330 عضو في حزب العمال البريطاني يطالبون بإدانة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني

استمرارا لرفض استهداف المدنيين من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقع عدد كبير من أعضاء مجلس حزب العمال البريطاني على رسالة مطالبين فيها رئيس الحزب كير ستارمر بإدانة العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

حزب العمال البريطاني يرفض انتهاكات إسرائيل 

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية وقع ما لا يقل عن 330 من أعضاء مجلس حزب العمال على الرسالة التي طالبوا فيها بالإدانة بشكل لا لبس فيه" لجميع أعمال العنف ضد المدنيين.

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وأضاف النواب في رسالتهم قائلين "باعتبارنا قادة المجتمع، فإننا ندعم شعبنا بشكل استباقى من خلال التحدث إلى الجماعات الدينية والمجتمعية والعمل على حماية مجتمعاتنا التي تواجه جرائم الكراهية المتزايدة والعنف ذي الدوافع العنصرية."

وأضافت الرسالة:  "إن الكارثة الإنسانية المتزايدة فى غزة تؤثر علينا جميعا، وفشل حزب العمال فى الدعوة إلى إنهاء العنف يسبب الأذى فى مجتمعاتنا".

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ألمانيا تدين عنف المستوطنين ضد غزة

وأدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ضد التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة (ج).

ودعت الخارجية الألمانية على لسان متحدثها فى مؤتمر صحفى نشرته سفارتها بالقاهرة  إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين ومحاسبة المسئولين عنها، مؤكدة أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة فى الضفة الغربية، مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابعت “يجب التأكد من أن العائلات الفلسطينية يمكنها البقاء حيث عاشت لعقود من الزمن، وألا تضطر إلى مغادرة أماكنها الأصلية خوفًا على حياتها كما هو الحال في مجتمع سوسيا على سبيل المثال”.

وأعلنت حركة حماس اليوم عن  مقتل 7 من المحتجزين المدنيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس على جباليا من بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.

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