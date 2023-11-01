الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: من يتهم مصر بالتقصير تجاه غزة يعانى "قصر النظر"

غزة
غزة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن هذه الصور من عبور المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة أو انتظار وصول الجرحى والمصابين، ومن ثم تستقبلهم سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات، تأكيدا على دور مصر الكبير في مساندة الأشقاء الفلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة وأنها لم تغلق المعبر أبدًا. 

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المشاهد تؤكد أن مصر لم تدخر جهدًا ليلًا ونهارًا ولم تغلق المعبر، ولكن القصف الإسرائيلي من الطرف الآخر والتعنت الإسرائيلي هو السبب، موضحًا أن مصر على مر السنوات هي مع الفلسطينيين والشعب المصري والأشقاء في فلسطين جميعًا شعب واحد.

خبير العلاقات الدولية: عبور المساعدات لغزة تأكيدا على دور مصر في مساندة الأشقاء

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر دائمًا مع القضية الفلسطينية في كل الأوقات، إذ إنه عندما تم عقد "قمة القاهرة للسلام" كان هدفه التصدي الفوري لهذه الحرب، وتلعب دورا على مستوى تقديم المساعدات أو على مستوى آخر وهو استراتيجي من خلال ضرورة حل هذه القضية الفلسطينية، متابعًا: “من يتهم مصر بالتقصير هو من يعاني قصر النظر ولا يرى الدور المصري التي تعلبه مصر لأنها دولة ولها تاريخ حافل عسكري وسياسي واستراتيجي”.

خبير العلاقات الدولية المساعدات قطاع غزة الجرحى والمصابين المستشفيات مصر

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