الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن غدًا لبحث الوضع فى غزة

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

تزور غدًا الخميس، وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا  إسرائيل والأردن لبحث تهدئة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

التصعيد في غزة 

ووفقًا لما نقلته صحيفة "جابان تايمز" تصبح يوكو كاميكاوا أول وزيرة يابانية تقوم بزيارة إلى إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وقالت المسئولة اليابانية في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إنها تقوم أيضًا بترتيب محادثات مع شخصيات فلسطينية رئيسية خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وقالت كاميكاوا للصحفيين: "سأشرح موقف اليابان" بشأن الصراع و"سأتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع.

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فورين بوليسي: مجلس الأمن مجرد مسرح سياسي عالمي

واعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن مجلس الأمن الدولي مجرد مسرح سياسي عالمي كبير، حيث فشل في اتخاذ قرارات حاسمة لا سيما مع تأزم المشهد الحالي في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير فإنه مع احتدام الحرب بين إسرائيل وفلسطين بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدايتها، يبدو أن الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يركزون أكثر على المناقشات الكلامية، بدلًا من التركيز على اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث على الأرض، وفي الجمعية العامة تكون المناقشات مشحونة وكثيرًا ما تكون أيدي مجلس الأمن مقيدة باستخدام حق النقض.

وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "إن الأمم المتحدة هي المسرح السياسي الأول في العالم"، مشيرًا إلى أنه في مواقف مثل حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الحالية في غزة، حيث لا تستطيع القوى الكبرى أن ترى طريقة للتوصل إلى اتفاق، فإن الأمم المتحدة هي في الأساس مسرح للخطابات والمواقف.

وبالمقارنة، فإن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا كان واضحًا جدًا، ففي فبراير من هذا العام، دعم قسم كبير من العالم أوكرانيا، وامتنعت العديد من الدول الكبرى عن التصويت، وانحازت حفنة منها إلى روسيا. 

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