الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى فى شمال غزة إلى 13

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الجنود القتلى في شمال غزة إلى 13، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة بشكل نهائي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنّ المستشفى خرج عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنّ المستشفى يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان في غزة. 

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالي.   

غزة القاهرة الإخبارية شمال غزة ارتفاع عدد الجنود القتلى جيش الاحتلال الاحتلال

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