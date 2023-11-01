جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى فى شمال غزة إلى 13

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الجنود القتلى في شمال غزة إلى 13، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة بشكل نهائي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنّ المستشفى خرج عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنّ المستشفى يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان في غزة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالي.