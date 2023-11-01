الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جماعة الحوثى تنشر مشاهد إطلاق صواريخ وطائرات درونز على مواقع فى إسرائيل

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

بثت جماعة الحوثي اليمنية، ظهر اليوم الأربعاء، مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز)، قالت إنها استهدفت مواقع في إسرائيل أمس.

وأظهرت المشاهد إطلاق نحو 15 صاروخا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة درونز.

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المتحدث العسكرى باسم الحوثيين: نستهدف عمق إسرائيل

وعلق المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، على هذه المشاهد، قائلا إنها عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو للطائرات بدون طيار على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة"، وفق منشور نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر، في إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة.

وقال في بيان بناء على تقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة وصلت أمس (الثلاثاء) سفن تابعة لسلاح البحرية (الإسرائيلي) إلى منطقة البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، اعتراض تهديد آخر جاء على ما يبدو من اليمن.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان أنها  قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات الدرونز على أهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأضافت أن هذه العملية الثالثة نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين، دون ذكر تفاصيل عن العمليتين السابقتين.

وهذه أول مرة تعلن فيها جماعة الحوثي المسيطرة على معظم شمال اليمن، استهداف مواقع في إسرائيل.

ومنذ 26 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

توقف مستشفى الصداقة التركى فى قطاع غزة عن العمل

واليوم أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود ١٦ مستشفى من أصل ٣٥.

وذكرت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن حياة ٧٠ مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ٢٠٠٠ مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

الحوثيين المتحدث العسكري جماعة الحوثي اليمنية قطاع غزة فلسطين

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