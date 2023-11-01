الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغرب يدعم استمرار الحرب على غزة.. وأحمد موسى يستعرض 3 مقترحات أمريكية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المخطط الأمريكي لحماية المصالح الإسرائيلية، مؤكدًا أن أمريكا ودول الغرب لا تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج، على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، أن دول الغرب مثل "فرنسا، بريطانيا، ألمانيا" لا تريد وقف العدوان على قطاع غزة، معلقًا: "دولتان فقط في الاتحاد الأوروبي تريد وقف الحرب على القطاع".

وأكد موسى أن أنتوني بلينكن عرض بدائل محتملة في قضية غزة، وأولها وجود سلطة جديدة ومتجددة تتولى سلطة حكم غزة، علاوة على تولي عدد من الدول عملية توفير الأمن في القطاع، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة لن يتوقف بشكل دائم، وهذه رغبة أمريكا وبريطانيا وألمانيا.

المقترحات المعروضة من أمريكا

وكشف أحمد موسى الـ3 مقترحات المعروضة من أمريكا بشأن قطاع غزة كالتالي:

 وجود قوات من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدير قطاع غزة، ونشر قوات حفظ السلام في قطاع غزة، إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة. 

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