الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون أمريكيون: نتوقع مرور 5 آلاف أجنبى عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إنه قد يُسمح في نهاية المطاف لأكثر من 5000 مواطن أجنبي بمغادرة غزة، عبر معبر رفح.

وقال مسئول أمريكي كبير إن العدد الإجمالي قد يصل إلى حوالي 7000 شخص، ولكنه مع ذلك يتوقع أن الأمر متوقف على مدى التزام الجانب الإسرائيلي بالابتعاد عن المعبر، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

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وذكرت الشبكة في تقرير سابق لها، أن التوقع الحالي هو أن حوالي 500 شخص كانوا ينتظرون العبور يوم الأربعاء، وقد يصل ذلك إلى 1000 شخص يوميًا، وفقًا لمسئول أمريكي كبير.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 400 مواطن أمريكي بالإضافة إلى أفراد أسرهم - حوالي 1000 شخص في المجموع - عالقون في غزة ويسعون إلى المغادرة. وأضاف أن هناك حوالي 5000 مواطن آخر من دول ثالثة في غزة يريدون أيضًا الخروج.

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