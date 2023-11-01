الصحة: وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة لعلاجهم بمصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، يأتى ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتحويل 16 مصابًا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابًا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

تحويل الحالات إلى المستشفيات

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الأجنبية منهم ٣٥ طفلًا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

الطواقم الطبية

وأكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرًا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولًا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

وفى سياق آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الأطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميًا منذ 2006 وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، تم تنظيم فعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال تضمنت عددًا من المحاضرات العلمية التي تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات، حيث بدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، وتم إدراج طعوم جديدة ليصبح الإجمالي 10 طعوم منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مضيفًا استراتيجيات الحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال، والتي تشمل وصول نسب التغطية التطعيمية لأكثر من 95% ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد.