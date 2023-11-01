الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

معبر رفح
معبر رفح

أعلن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير إسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، عن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري.

وقال مساعد الوزير - خلال جلسة إحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح، والتي عقدت اليوم بمقر وزارة الخارجية - إنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور جميع رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقًا للتعليمات والقوانين المنظمة، وتم مرور أول مجموعة منهم اليوم، مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتأشيرة المرور؛ سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري المصري، وفقًا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة.

وأوضح خيرت أنه فيما يخص طلب الحصول على تأشيرة مرور في إطار ما تقدم، فإنه يتعين إفادة وزارة الخارجية، قطاع الشئون القنصلية والمصريين في الخارج بـ"طلب الحصول على تأشيرة مرور من معبر رفح الحدودي المصري" - من خلال مذكرة دبلوماسية تتم موافاة القطاع القنصلي بها في نسخة ورقية طبقًا للإرشادات البريدية الواردة في البند 14 من هذه المذكرة، مع موافاة الوزارة بنسخة إلكترونية عبر عنوان التراسل البريدي: [email protected].

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عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

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