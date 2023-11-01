إسرائيل تهدم 17 منزلا يزيد عمرها عن 200 عام في الضفة الغربية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، 17 منزلا تاريخيا جنوبي الضفة الغربية.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم، إن جيش الاحتلال والمستوطنين هدموا 17 بيتا في قرية شوشحلة، قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف أن المنازل مشيدة من الحجر القديم، ويعود عمرها إلى ما يزيد عن 200 عام.

وأشار إلى أن مستوطنين برفقة قوات إسرائيلية هدموا المنازل، مستغلين الانشغال في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وشوشحلة قرية صغيرة تقع بالقرب من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني، بين القدس وبيت لحم والخليل، ويسكنها بضعة عائلات، غالبيتهم تم تهجيرهم خلال السنوات الماضية، بفعل اعتداءات المستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تتزامن مع شن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي.