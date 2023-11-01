الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبشعها «جباليا».. مذبحة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود ضد المدنيين فى غزة

مجزرة جباليا
مجزرة جباليا

 

مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي تحديدًا هذه الأيام ارتكبها داخل قطاع غزة، وهي مجزرة مخيم جباليا التي قام بها جيش الاحتلال أمس الثلاثاء 31 نوفمبر وراح ضحيتها حتى الآن 400 شهيد، وصفت بالمجزرة الأبشع بحق المدنيين، في حرب هي الأبشع قساوة أيضًا بعد أن تسببت في وفاة أكثر من 3000 طفل حتى سميت بالحرب على الأطفال إضافة إلى ما سببته من سقوط ما يقرب من  9 آلاف شهيد حتى الآن.

 

تمت المجزرة الأخيرة بقصف إسرائيل الأحياء السكنية وأهلها بقنابل تزن الواحدة منها وحسب وزارة الداخلية في غزة فإن عدد ضحايا تلك المجزرة إلى الآن هو عددًا أوليًا كما أن معظم هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال وذلك مثلما اعتاد الاحتلال أن يكون ضحاياه منذ بداية القصف عقب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر بل ومثلما اعتاد دائمًا.

 

وقد احتلت مجزرة جباليا حديث وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرة غضب وتعاطف ملايين المتفاعلين بسبب هذه السلاسل غير المتناهية من المجازر التي يرتكبها كل لحظة الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطنيين العزّل.

 

  وفي "الدستور" وباستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات نرصد كيف تفاعل المصريين مع هذه المجزرة الجديدة.

 

إذ أنه وحسب البحث في جوجل ترند تبين ارتفاع البحث عن عبارة جباليا وسجل أعلى ارتفاع في الساعة السادسة مساءًا يوم 31 أكتوبر بمعدل 100 منشور في الدقيقة الواحدة.
 

 

كانت محافظة شمال سيناء هي المحافظات الأعلى تداولًا لعبارة "جباليا" ثم تلتها محافظة دمياط، وفي المركز الثالث جاءت محافظة الإسماعيلية.

وسجل هاشتاج مجزرة جباليا ارتفاعًا هائلًا حسب الأداة، وتلاها هاشتاج غزة، ثم هاشتاج مجزرة مخيم جباليا.

 

  أما باستخدام أداة تحليل البيانات social searcher الذي يبحث في 11 وسيلة تواصل، تبين أنه تم تداول 62 منشور يحمل اسم مجزرة "جباليا"، وانتشر هاشتاج  #مجزرة جباليا في المركز الأول ثم جاء هاشتاج#غزة في المركز الثاني، وتلاه هاشتاج فلسطين في المركز الثالث #فلسطين.

 

وعقب المتحدث باسم وزارة الصحة على قصف مخيم جباليا في غزة أشرف القدرة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع، ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

 

ومن ناحيتها أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الإسرائيلى اللاإنسانى الذى طال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا الذي أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدنى ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

 

كما اعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وهوالأمر الذي يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

 

كذلك حذرت الدولة المصرية  من عواقب استمرار تلك الهجمات العشوائية التى تستهدف المدنيين العزل فى أماكن إيوائهم، وكذا في محيط المراكز والمستشفيات الطبية التى يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلى العنيف والمتواصل، وذلك دون أى اكتراث بالأرواح التى تُزهق، وهو ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة فى القطاع.

مجزرة مخيم جباليا مجزرة مخيم جباليا إسرائيل طوفان الأقصى الفلسطنيين وزارة الصحة

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