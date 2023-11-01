يتصدر محركات البحث على جوجل.. 10 معلومات عن مخيم جباليا الذى تعرض لقصف صهيونى

تصدر مخيم جباليا محركات البحث الأولى على جوجل غقب القصف الذى تعرض له، أمس، من الاحتلال الصهيونى، ويعتبر من أكثر المخيمات المكتظة بالسكان فى فلسطين، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه بالتزامن مع البحث عنه على جوجل.

1_ تأسس مخيم جباليا عام 1948.

2_ مساحته 1.4 كيلومترًا مربعًا.

3_ يقع شمالي شرقي قطاع غزّة.

4_ يسكنه أكثر من 120 ألف نسمة.

5_ أكبر مخيمات اللجوء الثمانية في قطاع غزّة، وأقربها إلى معبر إيريز.

6_ أكثر المخيمات اكتظاظًا وتكدّسًا في العالم"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

7_ يوجد فيه 32 منشأة تابعة للأونروا،16 مبنى مدرسي، مركز توزيع أغذية وثلاثة مراكز صحية.

8_ يوجد به مكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية، مكتبة عامة، 7 آبار مياه ومكتب صيانة ومكتب صرف صحي.

9_ في اليوم 24 للحرب على غزّة، أسقط الجيش الإسرائيلي 6 قنابل، تزن الواحدة نحو 1000 كغ، و20 صاروخًا على مربع سكني يضم 20 منزلًا على الأقل دون إنذار سابق بحسب السلطات الأمنية في غزة.

10_ حصيلة الضحايا الأولية تُشير إلى عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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وكانت قد سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.