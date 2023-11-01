الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يتصدر محركات البحث على جوجل.. 10 معلومات عن مخيم جباليا الذى تعرض لقصف صهيونى

مجرزة جباليا
مجرزة جباليا

تصدر مخيم جباليا محركات البحث الأولى على جوجل غقب القصف الذى تعرض له، أمس، من الاحتلال الصهيونى، ويعتبر من أكثر المخيمات المكتظة بالسكان فى فلسطين، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه بالتزامن مع البحث عنه على جوجل.

1_ تأسس مخيم جباليا عام 1948.

2_ مساحته 1.4 كيلومترًا مربعًا.

3_ يقع شمالي شرقي قطاع غزّة.

4_ يسكنه أكثر من 120 ألف نسمة.

5_ أكبر مخيمات اللجوء الثمانية في قطاع غزّة، وأقربها إلى معبر إيريز.

6_  أكثر المخيمات اكتظاظًا وتكدّسًا في العالم"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

7_ يوجد فيه 32 منشأة تابعة للأونروا،16 مبنى مدرسي، مركز توزيع أغذية وثلاثة مراكز صحية.

8_ يوجد به مكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية، مكتبة عامة، 7 آبار مياه ومكتب صيانة ومكتب صرف صحي.

9_ في اليوم 24 للحرب على غزّة، أسقط الجيش الإسرائيلي 6 قنابل، تزن الواحدة نحو 1000 كغ، و20 صاروخًا على مربع سكني يضم 20 منزلًا على الأقل دون إنذار سابق  بحسب السلطات الأمنية في غزة.

10_ حصيلة الضحايا الأولية تُشير إلى عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

أقرا أيضًا

txt

فورين بوليسي: مجلس الأمن مجرد مسرح سياسي عالمي

وكانت قد سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

 

مجزرة مخيم جباليا مجازر جباليا مجزرة جباليا ضحايا حريق مخيم جباليا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

نيفين الكيلانى تصل الغربية لتفقد مشروعات ثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة