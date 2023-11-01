برلماني: الدولة خصصت 600 مليار جنيه لتعمير سيناء خلال 10سنوات

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسيناء تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية وامنية من الدرجة الأولى.

وتابع: “الزيارة جاءت لتؤكد حرص مصر على سيادتها بكل بقعة من أرضها وخاصة سيناء”.

600 مليار جنيها لتنمية سيناء

ونوه “محسن” في تصريح له اليوم، إلى أن مخطط تعمير وتنمية سيناء تكلف خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 600 مليار جنيه، وحازت شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء "منفذ وجاري تخطيطه"، إلى نصف مليون متر مكعب يوميا. وهى انجازات تنموية ضخمة بكل المقاييس ولم تحدث من قبل، واهى بفضل توجيهات الرئيس السيسي.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تصريحات رئيس الوزراء إنه ووفقا لخطة التطوير الاستراتيجي، التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، فسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف: العمل الحقيقى فى سيناء، لم ينفذ إلا في عهد الرئيس السيسي".

وشدد نائب الصعيد على ما قاله رئيس الوزراء، إن كل ذرة رمل فى سيناء يستعد ملايين من المصريين، بذل أرواحهم لحمايتها وحتى لا يقترب منها أحد على الإطلاق. مضيفا: رسالة مدبولي في سيناء، وصلت للجميع فالدولة المصرية ترفض اي حل على حسابها وترفض تصفية قضية فلسطين أو تهجير الفلسطينيين من ارضهم لسيناء، وهى أمن قومي مصري من الدرجة الاولى.