الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مصر أكتوبر": زيارة رئيس الوزراء للعريش رسالة طمأنة وأمان للمصريين

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  لمدينة العريش، يرافقه لفيف من كبار رجال الدولة والسياسيين ورؤساء الأحزاب والإعلاميين والفنانين، مضيفًا: "توقيتها مناسب وتبعث رسائل طمأنة لكل مصري يحمل هم هذه القطعة الغالية من أرض مصر".

وأضاف الباز في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وهي تولي شبه جزيرة سيناء اهتمامًا خاصًا وكبيرًا لما لها من مكانة مرموقة عند المصريين، مؤكدًا أن مصر قيادة وشعبًا لن تفرط فى شبر من أرض سيناء.

يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن المصريين جميعًا بمختلف توجهاتهم وطوائفهم يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، لحماية الأمن القومي المصري وسيادة الدولة على أراضيها، منوهًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به قبائل وعواقل سيناء إلى جانب القوات المسلحة والشرطة بتطهير سيناء من الإرهاب.

ضرورة الحفاظ على ما اكتسبناه خلال العشر سنوات الماضية

وشدد الباز على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية كحائط صد لمنع الانزلاق وراء أي محاولات للنيل من استقرار الدولة المصرية، منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على ما اكتسبناه خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات ونجاحات من شمال البلاد إلى جنوبها.

من جانبه قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة وفّرت شققًا وعمارات سكنية في منطقة السبيل غرب العريش، للفلسطينيين العالقين في مدينة العريش منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح شوشة، في بيانٍ له، أن العمارات السكنية تم تأسيسها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والتضامن الاجتماعي؛ لعدم مبيت العالقين في فنادق قد تكون أسعارها مرتفعة، خاصة وأن حالتهم قد لا تسمح بذلك، لافتًا إلى أن الشقق السكنية تم تجهيزها بأثاث جيد، وسبل إعاشة كاملة من مياه وطعام، علاوة على تقديم خدمات طبية كاملة في أماكنهم، أو من خلال الكشف في مستشفى العريش العام أو الوحدات الصحية.

الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر رئيس مجلس الوزراء لمدينة العريش والسياسيين والإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي شبه جزيرة سيناء

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