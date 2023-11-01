محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة وفّرت شققًا وعمارات سكنية في منطقة السبيل غرب العريش، للفلسطينيين العالقين في مدينة العريش منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح شوشة، في بيانٍ له، أن العمارات السكنية تم تأسيسها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والتضامن الاجتماعي؛ لعدم مبيت العالقين في فنادق قد تكون أسعارها مرتفعة، خاصة وأن حالتهم قد لا تسمح بذلك، لافتًا إلى أن الشقق السكنية تم تجهيزها بأثاث جيد، وسبل إعاشة كاملة من مياه وطعام، علاوة على تقديم خدمات طبية كاملة في أماكنهم، أو من خلال الكشف في مستشفى العريش العام أو الوحدات الصحية.

من جهته، قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري، في شمال سيناء، إن الهلال الأحمر شكَّل مجموعة من اللجان، وأوكل لها حصر أسماء الفلسطينيين في مدينة العريش، وتم تقديم خدمات لهم، سواء على مستوى الطعام أو الدواء خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك قبل نقلهم إلى شقق السبيل برعاية كاملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.