الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مواصلة الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في التعامل مع الاستغاثات في المجال الطبي، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

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الاستجابة لنحو 1127 حالة تم رصدها


وأوضح الدكتور حسام المصري أن شهر أكتوبر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور 271 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إصدار 43 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، و21 قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ142 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ112 حالة، إلى جانب تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ65 حالة.

 

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وكان قد أشار رئيس الوزراء، أمس خلال جولته بمدينة العريش، إلى أنه حرص على الحديث من هذه النقطة المهمة على الحدود المصرية الفلسطينية، مؤكدًا أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على رفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، وذلك التزامًا بكل ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن، داعيًا كل دول العالم في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة لأن يكون المُنظور عادلًا، يُدين سقوط الضحايا من الجانبين، دون النظر لأفضلية جانب على حساب آخر، واعتبار الجميع سواء.

وشدد مدبولي على رفض مصر سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من المدنيين، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى للأزمة على كل المستويات، بدءًا من القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة، لبحث كيفية حلحلة وحل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، من حجم دمار وضحايا كبير، فهدفها الرئيسي التعامل مع الأزمة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها، والحكومات التي حرصت منذ اللحظة الأولى على تقديم مساعدات لأهالي غزة، مثمنًا الجهود المبذولة على المستوى المحلي من جانب التحالف الوطني للعمل التنموي، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المدني المصري، التي توفر قوافل كبيرة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذا دور مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية التي تشارك أيضًا في ذات الجهود، مؤكدًا أن مصر حريصة على إيصال كل هذه المساعدات لأهالينا في غزة.
 

رئيس الوزراء اللجنة الطبية العليا الاستغاثات بمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معاناة المواطنين

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