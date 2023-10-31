الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: لا توجد دولة فى العالم تتعرض حدودها للحروب مثل مصر

رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه لا توجد دولة في العالم تتعرض حدودها لهذا الكم من الحروب والنزاعات مثل مصر، سواءً من الغرب أو الجنوب أو الشرق، والجميع يعلم أن كافة هذه النزاعات تستهدف إسقاط مصر، ولكن رغم ذلك، تواصل الدولة المصرية مشروعاتها التنموية.

 

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، لأهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

رئيس الوزراء يتابع آلية تدفق المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

رئيس الوزراء يشهد تنظيم دخول المساعدات للفلسطينيين في معبر رفح

رئيس الوزراء يلتقي قيادات اتحاد قبائل سيناء بقرية الجورة

رئيس الوزراء يضع حجر أساس مشروعات عمرانية جديدة في شمال سيناء

رئيس اتحاد قبائل سيناء: أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض المساس بها

رئيس الوزراء يؤكد تكاتف الدولة وأهالي سيناء ضد أي مخططات خارجية

رئيس الوزراء يلتقي بأهالي شمال سيناء.. ويؤكد اهتمام الدولة بتطوير المحافظة

الأكثر قراءة

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أمطار شديدة متفاوتة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد استقرار الأحوال الجوية

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"