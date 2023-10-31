مدبولى: لا توجد دولة فى العالم تتعرض حدودها للحروب مثل مصر

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه لا توجد دولة في العالم تتعرض حدودها لهذا الكم من الحروب والنزاعات مثل مصر، سواءً من الغرب أو الجنوب أو الشرق، والجميع يعلم أن كافة هذه النزاعات تستهدف إسقاط مصر، ولكن رغم ذلك، تواصل الدولة المصرية مشروعاتها التنموية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، لأهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.