الدعاء لأهل غزة بالثبات والسكينة.. اللهم آمن روعاتهم

كل ساعة يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق أهل غزة، ومع قطع كافة موارد الحياة عنهم حتى الكهرباء والوقود والدواء لا يسعنا سوى الدعاء لهم بالنصر والعزة والخلال من بطش الكيان المحتل، ومن ثم يكثف البحث عن الدعاء لأهل غزة وأطفال فلسطين.

الدعاء لأهل غزة بالثبات والسكينة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أبرز الأدعية لأهل غزة.

الدعاء بالنصر لأهل غزة

ويحاول المصريون إظهار التضامن مع الأشقاء في فلسطين من خلال الدعاء في الصلوات وعبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما تتزايد أعداد الشهداء والجرحى في فلسطين، وخاصة داخل غزة التي تتعرض لعمليات قصف متواصلة بعد عملية طوفان الأقصى، وأخرها مجرزة الفالوجا ومخيم جباليا ويعد الدعاء سلاح المؤمن القوي في ظل ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من استشهاد أعداد كبيرة من الأهالي والأطفال.

دعاء النبي محمد للشهداء

ورد عن الرسول الكريم الدعاء للشهداء لأهل غزة، في قوله:

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض».

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الدعاء لأهل غزة بالثبات والسكينة

نرجو من الله حفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من شر الظالمين، ونسأله أن يمدهم بنصره وقوته. انصر أهل فلسطين على كل من يعاديهم، وأن يستقر الأرض تحت أقدامهم، وأن يجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين. اللهم حر المسجد الأقصى من الاحتلال وأن يجمع أهل فلسطين تحت راية الإسلام والعدل. ندعو الله أن يجعل فلسطين بلدا آمنا ومزدهرا، حيث يعيش أهله في سلام واستقرار.

دعاء لإخواننا في فلسطين