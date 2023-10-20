الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاء عامر: أؤيد الرئيس السيسي في كل قرارته.. ولا نملك إلّا الدعاء لأهل غزة

وفاء عامر
وفاء عامر

أيدت الفنانة وفاء عامر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة تفويضه في التصرف الصحيح بحماية أرض سيناء مما يريده العدو الإسرائيلي من تهجير لأهل غزة وإخراجهم من أرضهم لمصر من أجل الاستيلاء على فلسطين.

وتابعت الفنانة وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "لازم الشعب الفلسطيني يصمد ويحافظ على أرضه، ونصر ربنا قريب ليهم بإذن الله، وسيناء خط أحمر، وستعيش فلسطين حرة أبية".
وفي السياق ذاته، أطلقت الفنانة وفاء عامر، مبادرة جديدة، من داخل المدارس، والتواصل مع الطلاب بشكلٍ مباشر، للتعريف بالقضية الفلسطينية، وعدم اختزال هذه الدولة في قطاع غزة فقط، وضرورة الحفاظ على أرض الوطن، وأنّ «سيناء خط أحمر».
وأشارت الفنانة وفاء عامر، إلى أنّ هذه المبادرة ستستمر طويلاً، وتزور مدرسة جديدة بشكلٍ يومي، والتواصل مع الطلاب بشكلٍ مباشر.

عدد الشهداء الفلسطينيين


ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.


ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهى أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.

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