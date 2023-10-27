حمدي الميرغني: "غزة لن تُباد ولن تهزم.. أكثروا من الدعاء"

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن استيائه الشديد للقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 20 يوميا وحتى هذة اللحظة.

ونشر “الميرغني” صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” توضع كثافة القصف الإسرائيلي على القطاع، وعلق: "يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.. حسبي الله ونعم الوكيل غزة لن تُباد ولن تنهزم ولن تمووت" أكثروا من الدعاء لأهلنا في غزة".

وأضاف: “الدعاء لهم الآن هو أقوي سلاح سينتصروا به بإذن الله علي أعداء الله”.





جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وانقطاع الإتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت أكثر من 30 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.