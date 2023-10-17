مها أحمد لـ"الدستور": "مفيش فى أيدينا غير الدعاء لأهل غزة"

أعربت الفنانة مها أحمد عن غضبها الشديد لما يحدث مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، نتيجة عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، من قبل حركة حماس، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.



وتابعت الفنانة مها أحمد في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "دي أرواح ناس وأطفال ربنا معاهم وإحنا معاهم ومفيش في إيدينا غير الدعاء ووقفة الفنانين كانت مهمة جدًا ومهمة على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر بس عشان نقولهم إن إحنا معاكم بقلوبنا".

وانضمت الفنانة هاجر عفيفي إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبدالله مشرف وهو يتكئ على عكازه، والفنانة سيمون، والفنانة لبلبة، والفنان إسماعيل فرغلي وعدد كبير من نجوم الفن.



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



كانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".



من جانبه، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.