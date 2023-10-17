إسماعيل فرغلى من "المهن التمثيلية": وجودنا واجب وطنى لدعم القضية الفلسطينية

استنكر الفنان إسماعيل فرغلي، ما يحدث في غزة، والشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الغاشم من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أودى بحياة الكثيرين منهم عائلات كاملة، وإصابة الآلاف منهم، وانقطاع المياه والوقود والخدمات عنهم.

وتابع الفنان إسماعيل فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "حرام اللي بيحصل فيهم، لا الإنسانية تقبل بهذه الإبادة الجماعية، ولا نخوتنا كمصريين وعرب تقبل بهذا، ونحن اليوم متواجدون لنؤكد للعالم أجمع أننا سنظل ندعم القضية الفلسطينية ونقف مع إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين في وجه الطغيان الذي يقابلهم كل لحظة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وانضمت الفنانة هاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبدالله مشرف وهو يتكئ على عكازه، والفنانة سيمون، والفنانة لبلبة، وعدد كبير من نجوم الفن.



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".