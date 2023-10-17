بالعكاز.. عبدالله مشرف أول الحضور للوقفة التضامنية مع أهل غزة

حضر الفنان عبدالله مشرف، إلى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة العدوان الغاشم الذي يحدث من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني منذ 11 يوم مضت.

وتواجد الفنان عبدالله مشرف، وهو متكئ على عكازه وعلى الرغم من الحالة الصحية التي يمر بها حيث يبدو عليه التعب الشديد، لكنه جاء ليكون أول الحضور من قبل الفنانين والفنانات الذين من المقرر حضورهم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأعرب الفنان عبدالله مشرف عن حزنه الشديد لما يواجهه الشعب الفلسطيني تحديدًا أهل غزة من إبادة جماعية وموت الأطفال والنساء العُزّل، متابعًا في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "قلبي معاهم، وحسيت إن الوقفة دي واجب وطني تجاههم لكي يشعر بهم الجميع ويشعروا بما يتعرضون له من ظلم وبطش الجيش الإسرائيلي عليهم، عاشت فلسطين حرة أبيّة".

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في نقابة المهن التمثيلية

تجدر الإشارة إلى أنه دعت نقابة المهن التمثيلية، إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".