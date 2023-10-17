بالوشاح الفلسطيني.. هاجر عفيفي تنضم للوقفة التضامنية مع أهل غزة

انضمت الفنانة هاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة جراء الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحضرت الفنانة هاجر عفيفي إلى نقابة المهن التمثيلية، للوقوف والإعلان عن الاحتجاج على ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًة أنها ستدافع عن القضية الفلسطينية حتى نهاية العمر.



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

يجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".



وقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وتضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.



