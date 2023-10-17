السفير الفلسطينى بالقاهرة: أتوقع أن توقف "قمة عمان" العدوان على قطاع غزة (فيديو)

علق السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، على قمة عمان المقرر انعقادها غدًا الأربعاء لمناقشة تداعيات الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن القمة التي ستعقد غدا فى عمان بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيسين الفلسطيني والأمريكي، تكون على مستوى كبير من الأهمية السياسية والدبلوماسية، خاصة فى ظل تفاقم الأوضاع وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف أن هناك الآن حرب إبادة جماعية ممنهجة تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس، متوقعًا أن توقف هذه القمة العدوان بشكل نهائي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك شراكة تاريخية بين مصر والأردن وفلسطين، موضحًا أن انضمام الرئيس الأمريكي جو بايدن للاجتماع الثلاثي فى عمان يعد مهم جدا في هذا التوقيت، لافتا إلى أنه يجب تتويج الجهود المبذولة والاتصالات الجارية منذ بدء الحرب لوقف العدوان والحرب بشكل كامل.