بعد قصفه 4 مرات.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آثار الدمار فى معبر رفح بالجانب الفلسطينى

بعد أن انفردت قناة القاهرة الإخبارية ببث مشاهد للحظة القصف الإسرائيلي لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية، للمرة الرابعة، رصدت القناة آثار الدمار التي لحقت بالمعبر الذي طاله قصف طائرات الاحتلال، مما يعيق نقل المساعدات المصرية والدولية التي وصلت إلى العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح.

ورصدت القاهرة الإخبارية تهدم الشوارع وتشقق الطرق التي تؤدي للمعبر من جهة غزة، ووجود حفر عميقة بسبب القصف المباشر على المنطقة، مما يعيق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى الفلسطينيين.

تعرض معبر رفح للقصف 4 مرات، خلال 11 يومًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو الأمر الذي يعيق تحرك الشاحنات إلى داخل غزة.

قنوات عربية تنقل عن قناة القاهرة الإخبارية لحظة قصف معبر رفح

ونقل عدد من القنوات العربية تلك اللقطات التي انفردت بها القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، منها قناة العربية وقناة الحدث.

وأظهرت اللقطات أن القصف كان عنيفًا، وخلف مستوى تدمير عاليًا، حتى إن القطع الخرسانية تدمرت، كما أظهر مقطع آخر حجم الفزع الذي أصاب النازحين عند المعبر المترقبين لتشغيله.

من جانبه، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبولة"، مؤكدًا أن المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.

وأكد شكري أيضًا أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميًا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.

تحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى معبر رفح

وفي سياق آخر، بدأت قوافل المساعدات المصرية بالتحرك في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء من العريش إلى معبر رفح، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتتضمن القافلة الأولى المتوجهة لإغاثة أهالينا في غزة، مساعدات غذائية وعلاجية وملابس شتوية وبطاطين وأدوات الإيواء، وهي عبارة عن 106 قاطرات، بها ألف طن مواد غذائية، 40 ألف بطانية، 80 خيمة، 46 ألف قطعة ملابس، 290 ألف علبة دواء.

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