الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيمون ولبلبة تشاركان فى وقفة تضامنية بـ"المهن التمثيلية" لدعم الفلسطينيين

سيمون ولبلبه
سيمون ولبلبه

حضرت كل من الفنانة لبلبة، والفنانة سيمون، إلى مقر نقابة المهن التمثيلية بعد دعوة الأخيرة إلى وقفة تضامنية اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني تحديدًا أهل غزة، نتيجة الهجوم القوي عليهم من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإبادة مئات الأسر الفلسطينية.

 

وقبل قليل، حضر كل من الفنان عبدالله مشرف، والفنانة هاجر عفيفي، وعدد كبير من نجوم الفن، سواء كانوا فنانين أو فنانات، للمشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 


نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

 

دعت نقابة المهن التمثيلية، إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".


 

سيمون لبلبة الفنانة سيمون الفنانة لبلبة وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني المهن التمثيلية

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