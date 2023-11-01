من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

غضب شديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما صرحت به الكاتبة المصرية داليا زيادة، المتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية، ومدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، مع أحد الباحثين من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، من أن إسرائيل تدافع عن نفسها من خلال ضرباتها ضد فلسطين.

أبرز تصريحات داليا زيادة

وبعد خروجها في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصفت زيادة الأحداث في غزة بأنها “حرب تخوضها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت زيادة أن إسرائيل لا تحارب حماس وحدها بل تحارب حزب الله والحوثيين وميليشيات إيران بكل أشكالها وكل من يتبنى الفكر المتطرف، مناشدة دول العالم الوقوف بجانب إسرائيل.

ولم تقتصر تصريحات داليا زيادة على هذا فقط، بل بررت أفعال إسرائيل بأنها تفعل ما ستفعله أي دولة أخرى في العالم إذا تعرض رعاياها لهجوم في أثناء العطلة وقُتلوا في منازلهم.



قلق مصر

وأوضحت زيادة خلال تصريحاتها مع أحد الباحثين الإسرائيليين إلى أسباب قلق مصر بشأن استضافة المواطنين النازحين من غزة، وتصورت الشكل الذي قد تبدو عليه المنطقة دون حماس.

كما قدمت زيادة عدد من المقترحات والخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لشرح موقفها بشكل أفضل لجيرانها العرب.

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

وبعد هذه التصريحات موجة كبيرة من التعليقات دشنها رواد التواصل على زيادة ووصفوها بأنها ليست مصرية، ولا تعرف معنى الشرف، عندما تتحدث بلسان أعدائك التاريخيين، وتروج بكل وقاحة لوجهة نظرهم التطبيعية؛ فأنت تمارس الدعارة السياسية فى أحط صورها، أصدقاؤك دفنوا الأسرى المصريين أحياء بعد أن أجبروهم على حفر قبورهم بأيديهم، وما زالت رمال سيناء تكشف كل حين عن عظام الشهداء الذين قتلهم أصدقاؤك بكل خسة، لأنهم مثلك بلا شرف، ولا يغرنك قماشتك التي تضعينها فوق رأسك!!

بينما قال آخرون: إن داليا زيادة ليست مصرية أصيلة ولا شربت من نيل مصر، فقضية مصر معروفة منذ زمن بعيد، ومعروف أنها أرضهم، وانهالت موجة بالدعاء إلى أهالي غزة وما يحدث لهم.

من هي داليا زيادة؟

داليا زيادة هي كاتبة مصرية ولدت في 2 يناير 1982 في حي شبرا بالقاهرة، ودرست العلاقات الدولية والأمن الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشغل منصب مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، كما إنها عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة في مصر.

اقرأ ايضًا:

داليا زيادة تسخر من تحليلات الإخوان بشأن حضور بايدن إلى مصر لدعمهم