الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

داليا زيادة
داليا زيادة

غضب شديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما صرحت به الكاتبة المصرية داليا زيادة، المتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية، ومدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، مع أحد الباحثين من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، من أن إسرائيل تدافع عن نفسها من خلال ضرباتها ضد فلسطين.

أبرز تصريحات داليا زيادة

وبعد خروجها في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصفت زيادة الأحداث في غزة بأنها “حرب تخوضها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت زيادة أن إسرائيل لا تحارب حماس وحدها بل تحارب حزب الله والحوثيين وميليشيات إيران بكل أشكالها وكل من يتبنى الفكر المتطرف، مناشدة دول العالم الوقوف بجانب إسرائيل.

ولم تقتصر تصريحات داليا زيادة على هذا فقط، بل بررت أفعال إسرائيل بأنها تفعل ما ستفعله أي دولة أخرى في العالم إذا تعرض رعاياها لهجوم في أثناء العطلة وقُتلوا في منازلهم.


قلق مصر

وأوضحت زيادة خلال تصريحاتها مع أحد الباحثين الإسرائيليين إلى أسباب قلق مصر بشأن استضافة المواطنين النازحين من غزة، وتصورت الشكل الذي قد تبدو عليه المنطقة دون حماس.

كما قدمت زيادة عدد من المقترحات والخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لشرح موقفها بشكل أفضل لجيرانها العرب.

الهلال الأحمر يُسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالي غزة

بسبب غزة.. كاتب أمريكى: سياسات بايدن الخارجية "انهارت تمامًا"

القاهرة الإخبارية: التحالف الوطنى المصرى ومتطوعون يواصلون تجهيز شاحنات المساعدات لدعم غزة

نتنياهو: الحرب على غزة طويلة وتكبدنا خسائر مؤلمة

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

وبعد هذه التصريحات موجة كبيرة من التعليقات دشنها رواد التواصل على زيادة ووصفوها بأنها ليست مصرية، ولا تعرف معنى الشرف، عندما تتحدث بلسان أعدائك التاريخيين، وتروج بكل وقاحة لوجهة نظرهم التطبيعية؛ فأنت تمارس الدعارة السياسية فى أحط صورها، أصدقاؤك دفنوا الأسرى المصريين أحياء بعد أن أجبروهم على حفر قبورهم بأيديهم، وما زالت رمال سيناء تكشف كل حين عن عظام الشهداء الذين قتلهم أصدقاؤك بكل خسة، لأنهم مثلك بلا شرف، ولا يغرنك قماشتك التي تضعينها فوق رأسك!!

بينما قال آخرون: إن داليا زيادة ليست مصرية أصيلة ولا شربت من نيل مصر، فقضية مصر معروفة منذ زمن بعيد، ومعروف أنها أرضهم، وانهالت موجة بالدعاء إلى أهالي غزة وما يحدث لهم.

من هي داليا زيادة؟

داليا زيادة هي كاتبة مصرية ولدت في 2 يناير 1982 في حي شبرا بالقاهرة، ودرست العلاقات الدولية والأمن الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشغل منصب مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، كما إنها عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة في مصر.

اقرأ ايضًا:

داليا زيادة تسخر من تحليلات الإخوان بشأن حضور بايدن إلى مصر لدعمهم 

الكاتبة المصرية داليا زيادة الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية إسرائيل فلسطين منطقة الشرق الأوسط الحوثيين حزب الله داليا زيادة تصريحات داليا زيادة

مواد متعلقة

برلماني: موت ضمير المجتمع الدولى أمام مجازر الاحتلال فى غزة

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة