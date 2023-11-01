وزارة العدل الأمريكية تعلن اعتقال طالب بتهمة الدعوة إلى قتل اليهود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم اعتقال طالب بجامعة كورنيل بنيويورك بتهمة الدعوة إلى قتل اليهود.

وقالت وزارة العدل، إن الطالب البالغ من العمر 21 عامًا هدد في منشور بمنتدى نقاش جامعي عبر الإنترنت، بـ"طعن" و"ذبح" جميع الرجال اليهود الذين سيراهم في الحرم الجامعي، وباغتصاب جميع النساء اليهوديات وإلقائهن من أعلى منحدر، وقطع رءوس جميع الأطفال الرضع اليهود.

وأضافت وزارة العدل، أن الطالب هدد في نفس المنشور عبر الإنترنت بإحضار بندقية هجومية إلى الحرم الجامعي وإطلاق النار على جميع اليهود.

والطالب قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتم اعتقاله بتهمة جنائية بالتهديد بقتل أو إصابة آخرين.

وفي حالة إدانته، يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية باهظة.

التهديدات المروعة والمعادية للسامية

وقالت الجامعة، في بيان، ما زلنا نشعر بالصدمة وندين هذه التهديدات المروعة والمعادية للسامية، ونعتقد أنه يجب مقاضاتها بموجب أقصى حد يسمح به القانون.

ووقع الحادث المعادي للسامية على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويدرس العديد من اليهود في جامعة كورنيل. وبحسب وزارة العدل، فإن إحدى كافتيريات الجامعة، والتي تقع بجوار مركز كورنيل اليهودي، حيث يقيم الطلاب، تقدم في الغالب وجبات كوشير التي تتوافق مع الشريعة اليهودية.

اليهود الشرقيون

وفي وقت سابق، اعتذر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصريح عنصري، أغضب اليهود الشرقيين.

وجاء اعتذار نتنياهو، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية، بمنصة "إكس" قال فيها: أعتذر عن أقوالي أمس، ليس لدي نية لإيذاء أي شخص.

وأضاف نتنياهو: أنا مرتبط بأعماق نفسي بجميع طوائف إسرائيل، وأثمن إسهامها الكبير في تراث شعبنا وبناء إسرائيل، حسب تعبيره.