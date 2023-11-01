الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات بغزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 من جنوده في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في شمال قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن هؤلاء الجنود قتلوا إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف علقوا تحت الأنقاض.