الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات بغزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أعلن الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 من جنوده في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في شمال قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن هؤلاء الجنود قتلوا إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات. 

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12 شـهيدًا فى قصف إسرائيلى لمنزلين فى خان يونس

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف علقوا تحت الأنقاض.

الإحتلال الإسرائيلي اشتباكات قطاع غزة العملية البرية الولايات المتحدة إسرائيل

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