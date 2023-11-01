الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل فلسطينية شمال غزة

اشتباكات مع قوات
اشتباكات مع قوات الاحتلال

يشهد شمال قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفصائل فلسطينية نتج عنها عدد ليس بقليل من الخسائر.

وأصدرت حركة حماس، بيانا تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية داخل مخيم جباليا بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني عصر الثلاثاء، وطالبت خلاله جميع الدول العربية والإسلامية بالعمل بموقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال الإرهابي والإبتدة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاء بنص البيان: "مجزرة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في مخيم جباليا يتحمّل مسؤوليتها كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان الصهيوني الإرهابي، والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يومًا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، أكثر من 400 شهيد ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم، وستبقى دماؤهم وأشلاؤهم وجراحهم؛ لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرّك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية.

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