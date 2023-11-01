الكويت تُطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لحماية الشعب الفلسطينى

أدانت وزارة الخارجية الكويتية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين العزل.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وتجدد موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولياتهم والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.

وجددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.

اشتباكات في شمال قطاع غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل تسعة من جنوده في اشتباكات في شمال قطاع غزة، وسط العملية البرية المستمرة هناك.