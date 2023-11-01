"القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لاستقبال 80 مصابًا من قطاع غزة

قال مصطفي عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن مصر تستعد لاستقبال نحو 80 مصابًا من قطاع غزة، للعلاج في مستشفياتها.

استقبال الجرحى الفلسطينيين

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه سيتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من معبر رفح؛ وهي مستشفيا الشيخ زويد والعريش العام.

ونوه بأنه تجهيز واستعداد جميع المستشفيات لكي تكون مؤهلة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، متابعًا أن الحالات التي ستنقل من الجانب الفلسطيني إلى مصر لم يتضح مدى إصابتها، ولكن سيتم التعرف على ذلك من خلال الاتفاق والتنسيق مع هيئة الإسعاف والهلال الأحمر المصري والفلسطيني.