الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024



جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، منوهًا أن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن قمح حتى 30 يونيه 2024.



وأشار وزير التموين، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر، فضلًا عن استمرار موسم الحصاد الحالي، منوهًا أن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور، فضلًا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل،

ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها قائمة بأسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 -سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 الي 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 الي 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ42 جنيها بدلًا من 52.5 جنيه

9 -زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 مللي 39.25 جنيه بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 مللي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها.

13-حلوة زيت خليط700 مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيها.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط 700مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه

18 - عبور لاند جبنة500جرام بـ31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة 250 جراما بـ16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

20 -عبور لاند جبنة 125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة250 جراما زرقاء بـ14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

22- جبنة250جرام بلس بـ15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة 500جرام بلس بـ30 جنيه بدلًا من 36 جنيهًا

24 – جبنة تتراباك 500 جرام بـ25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 مللي بـ16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ34.5 جنيه بدلًا من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ25 جنيهًا

32- مكرونة ستار400جرام بـ8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ20 جنيها بدلًا من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو400جرام بـ6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيها

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيها بدلًا من 24.5 جنيه

43- حبة حبة عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيها

44- حبة حبة عدس اصفر1 كيلو بـ36.5 بدلًا من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا

46 – أرز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا