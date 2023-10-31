الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

زيت
زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) 
تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها 
تسليم خلال الفترة من 1  إلى 31 يناير 2024

التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر لـ40 ألف منفذ بالمحافظات


جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث
باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، منوهًا أن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن قمح حتى 30 يونيه 2024.


وأشار وزير التموين، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر، فضلًا عن استمرار موسم الحصاد الحالي، منوهًا أن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور، فضلًا عن قرب موسم  الحصاد في شهر فبراير المقبل،

ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.

txt

وزير التموين: سنتقدم بطلب لـ"الوزراء" لاعتماد زيادة جديدة فى توريد القمح

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25%  لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها قائمة بأسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 -سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من  35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض  مقابل 40 الي 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض  مقابل سعر ترواح من 40 الي 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض  بدلًا من  سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها  

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

 7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ42 جنيها بدلًا من  52.5 جنيه
9 -زيت غالية 1 لتر بـ38.5  بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 مللي 39.25 جنيه بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 مللي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها.

13-حلوة زيت خليط700 مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيها.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه 
15- هنادي زيت خليط 700مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه 
17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه 
18 - عبور لاند جبنة500جرام بـ31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند  جبنة 250 جراما بـ16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا 
20 -عبور لاند  جبنة 125  جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة250  جراما زرقاء بـ14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا
22- جبنة250جرام بلس بـ15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة 500جرام بلس بـ30 جنيه بدلًا من  36 جنيهًا 
24 – جبنة تتراباك 500 جرام بـ25 جنيهًا بدلًا من  26.75 جنيه 
25 -  دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ15 مقابل 16 جنيهًا
26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه 
27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها
28 - عبور لاند  كامل الدسم كيس 500 مللي بـ16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا 
29 - عبور لاند  كامل الدسم 1  لتر بـ34.5 جنيه بدلًا من 35
30 -  كيس حليب بشاير 500 كجم بـ13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا
31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ25 جنيهًا

32- مكرونة ستار400جرام بـ8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه
33- مكرونة ستار1 كيلو بـ20 جنيها بدلًا من 23.5 جنيه 
34- مكرونة كايرو400جرام بـ6.7 جنيه بدلًا من 9.5
35-  مكرونة كايرو1ك بـ16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا 
36- بساطة مكرونة  1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيها
37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه 
38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها
39 - دواجن محلي  مجمد 1 كيلو بـ105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا 
40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا 
41 -  حبات فول معبأ500 جرام  بـ12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا 
42 - حبات فول معبأ 1 كيلو  بـ 20 جنيها بدلًا من 24.5 جنيه 
43- حبة حبة عدس اصفر  500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30  جنيها 
44- حبة حبة عدس اصفر1 كيلو بـ36.5 بدلًا من 41.5 جنيه 
45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا 
46 – أرز  مستورد 1كيلو بـ 20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا
47- المطبخ1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا 
48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

الهيئة العامة للسلع التموينية توريد زيت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علي المصيلحي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

بالاسم والسعر.. مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية

أسعار السلع التموينية بعد تخفيضها

قائمة أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض ضمن مبادرة الحكومة

البصل الأخضر بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ومواعيد الصرف بمنافذ التموين

الطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات لدى التجار في سوق العبور للجملة اليوم

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"