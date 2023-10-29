التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر لـ40 ألف منفذ بالمحافظات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في القابضة الغذائية، اليوم الأحد 29 أكتوبر صرف مقررات نوفمبر المقبل، إلى نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 1500 مخزن جملة، استعدادا لصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية.

وتبدأ وزارة التموين، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، فى صرف مقررات نوفمبر إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة.

وأكدت مصادر بوزارة التموين على استقرار وثبات أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمر المقبل، وأنه سيتم صرفها إلى المستحقين بنفس أسعار الشهر الماضي، الزيت بسعر 30 جنيها، والسكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وتقوم وزارة التموين بصرف سلع المقررات التموينية عن نوفمبر المتضمنة نحو 30 صنفا، تتضمن السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى السلع الأخرى الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، الدقيق، التونة، والمربى.

أيضا أكدت المصادر على توافر الأرز المستورد بسعر 20 جنيهًا، والمحلي بسعر 22 جنيها، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، بينما الأرز المدرج ضمن قائمة المنظومة التموينية بسعر 12.60 جنيه غير متوفر الآن.

كما تستمر وزارة التموين في صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية دون تغيير، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، الدقيق، التونة، والمربى.

أسعار سلع المنظومة التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه. (غير متوفر)

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف الجنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.