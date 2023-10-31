الأردن: مجزرة مخيم جباليا تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد الناطق الرسمي على أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض عليه، يمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال إن "العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لن تحقق الأمن للإسرائيليين".

مجزرة مخيم جباليا

وشهد العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح كصحيلة أولية؛ حيث استهدف منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع؛ حيث يشمل قرابة الـ 40 منزلا.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.