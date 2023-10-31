الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتشال 47 جثة بعد الغارة على مخيم جباليا للاجئين فى غزة

مخيم جباليا للاجئين
مخيم جباليا للاجئين

أظهرت لقطات فيديو، اليوم، انتشال ما لا يقل عن 47 جثة من تحت الأنقاض بعد أن أصابت غارة جوية عدة منازل في  مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان إن "أكثر من 50 شهيدًا ونحو 150 جريحًا وعشرات تحت الأنقاض، في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مساحة واسعة من المنازل في مخيم جباليا".

وذكرت وكالة فرانس برس أنه يمكن رؤية العشرات من المتفرجين واقفين على حواف حفرتين كبيرتين، بينما كان الناس يبحثون عن ناجين وأن لقطات الفيديو من مكان الحادث أظهرت انتشال 47 جثة على الأقل.

وقالت وكالة فرانس برس إن جيش الاحتلال لم يعلق على الفور على الضربات عندما تم الاتصال به.

لا نرى اتفاقًا للإفراج عن المحتجزين قريبًا

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