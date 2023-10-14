السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 20 شهيدًا فى قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا

بشير جبر مراسل القاهرة
بشير جبر مراسل القاهرة الاخبارية من الأحداث فى غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن هناك مجزرة ارتكبت قبل قليل، أسفرت عن وقوع أكثر من 20 شهيدًا و80 مصابًا في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حينما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مأهولًا بالسكان.

وأضاف جبر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا للاجئين، سبقها أيضًا استهدافات متعددة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة والتي عدها الاحتلال الاسرائيلي مناطق آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من المستشفيات التي طلب منها الإخلاء الفوري وتم تحذيرها بشكل رسمي إن لم يتم إخلاؤها ستقصف بمن فيها. 
 

مجزرة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية مخيم جباليا

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