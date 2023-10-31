الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غالبيتهم نساء وأطفال.. 31 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجازر بشعة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 31 مدنيًا على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، وعدد آخر لم يتسن حصره، في العدوان المتواصل لليوم الـ25 على التوالي على الأحياء السكنية والممتلكات والبنية التحتية والذي خلف دمارًا مهولًا في المنازل والبنايات والأبراج والشقق السكنية.

وأفادت مصادر نقلًا عن مستشفى "أبويوسف النجار" في مدينة "رفح" جنوب القطاع، بسقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا غرب المدينة. 

الطائرات الإسرائيلية تدمر عمارة سكنية من 4 طوابق على رءوس ساكنيها


ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من 4 طوابق على رءوس ساكنيها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول سيارات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.

“القاهرة الإخبارية” تعرض لقطات حية لتواصل عمليات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة


واستشهد 13 فردًا جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلًا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

انتشال 18 شهيدًا من تحت الأنقاض

وانتشل مسعفون ومواطنون 18 شهيدًا وعددًا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا آخر في منطقة الزوايدة وسط القطاع نقلوا إلى مستشفى  شهداء الأقصى  في مدينة دير البلح المجاورة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وأصيب عدد آخر عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

txt

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي"


وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط بعضها على منازل السكان وأوقعت شهداء وجرحى.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بالصواريخ منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المدنيين.

آلة الحرب الاسرائيليه العائلات الفلسطينية قطاع غزة أطفال ونساء الأحياء السكنية مدينة رفح جنوب القطاع استهداف الطيران الحربي الطائرات الحربية شهداء الأقصى

مواد متعلقة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

"بيستغلوا ولادي في التسول وحرقوا قلبي".. سيدة تطالب بضم حضانة أبنائها إليها

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

مصدر أمنى ينفى وفاة شاب ببورسعيد باعتداء شرطى: أكاذيب إخوانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة