مجازر دموية وإبادة جماعية فى اليوم الـ25 للاحتلال على غزة

في اليوم الـ25 لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي مجازره الدموية وتنفيذ إبادات جماعية ضد المدنيين، حيث شن طيرانه الحربي غاراته على مزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمخيمات التي تؤوي النازحين، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وسقوط مئات الجرحى خلال اليوم الثلاثاء.

وبحسب السلطات الصحية في قطاع غزة، تركزت غارات الاحتلال في مجازره خلال الساعات الأخيرة، على وسط القطاع وأطرافه الشرقية مع استمرار القصف المدفعي العنيف الذي لا يتوقف لدقيقة.

وفيما يلي، ملخص لمجازر الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية على قطاع غزة:

- إلقاء 6 قنابل تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل، وبحسب وزارة الصحة فقد استشهد وأصيب أكثر من 500 مدني.

- قصف عمارة مكونة من 9 طوابق في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لسقوط 45 شهيدًا وعشرات الإصابات، كحصيلة أولية.

- قصف منزل في حي معن بخان يونس، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

- قصف استهدف منطقة المواصي غرب رفح، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

- استهداف منزل في حي عسقولة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط إصابات.

- استهداف مركز الفلاح للرعاية الأولية الذي يخدم 50 ألف نسمة بمنطقة تل الهوا غربي مدينة غزة.

- استهداف مخيم الشاطئ غرب غزة، بعدما قصفت عدة منازل؛ ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.

- شن سلسلة غارات على حي الزيتون وحي تل الهوى.

- قصف مدفعي استهدف نازحين قرب دوار التوام شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 وإصابة آخرين.

- قصف مسجد في بيت لاهيا، مخلفًا دمارًا كبيرًا بالمنطقة.

- قصف منزل في بلدة الزوايدة برفح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

- شن سلسلة غارات على محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

- قصف شقق سكنية بأبراج الشيخ زايد شمال القطاع.

- قصف منزل لعائلة حبيب في شارع النديم بحي الزيتون، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب عدد من المفقودين.

- قصف محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.