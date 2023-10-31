الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجهاد الإسلامى: نخوض اشتباكات ضارية فى أكثر من محور ضد الاحتلال

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

أعلن المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، الثلاثاء، عن أن المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في أكثر من نقطة ومحور، وتتصدى بكل قوة لقوات الاحتلال التي تعجز عن تحقيق أي من أهداف عدوانها البري المستمر منذ 4 أيام. 

ولفت البريم إلى أنه لا يمكن حصر ومتابعة المهام القتالية المتعددة والمتنوعة التي تنفذها المقاومة ومجموعاتها التي تقاتل في خطوط الاشتباك المتقدم.

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وأوضح المتحدث باسم الجهاد الإسلامي أن طبيعة هذه المعركة وحجمها والإمداد والدعم الذي يلقاه الاحتلال من الولايات المتحدة والغرب غير مسبوقة في تاريخ الصراع، ومع ذلك يعجز العدو عن تحقيق أي إنجاز. 

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وأكد البريم أنه رغم الحصار المطبق على قطاع غزة ورغم الإغلاق المحكم، إلا أن الشعب الفلسطيني يسطر لوحة صمود منقطعة النظير وهو ملتف حول المقاومة.

الجهاد الإسلامي المقاومة الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الغرب

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