الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: مصر تتحرك على كل المستويات لحل الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

مصطفى مدبولي من أمام
مصطفى مدبولي من أمام معبر رفح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك ثوابت في السياسة المصرية، مؤكدًا أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء، التزامًا بكل ما تنص عليه القوانين الدولية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، أنه لحل الأزمة غير المسبوقة التي نشهدها في قطاع غزة، ندعو العالم إلى النظر بمنظور عادل يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب، لا توجد ميزة أو أفضلية لجانب على الجانب الآخر.

وتابع: "نحن ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد سكان قطاع غزة، ومن أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات، بدءًا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة على كيفية حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء".

سيناء مدبولي رفح معبر رفح غزة

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