الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعاء زهران: خطة تنمية وتعمير سيناء هي تعزيز للأمن القومي المصري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن خطة تنمية وتعمير سيناء التي وضعتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تعزيز للأمن القومي المصري.

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تنمية سيناء أولوية

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن جهود تنمية سيناء تعد من بين أولويات الحكومة المصرية، التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في هذه المنطقة الحيوية، لافتا إلى أن سيناء عانت من التجاهل والتهميش خلال العقود الماضية.

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أهمية سيناء للأمن القومي

وأشار إلى أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تدرك أهمية هذه البقعة الغالية من أرضنا بالنسبة للأمن القومي، لذلك تم التأكيد للعالم بأكمله أن أرض سيناء سيتكون دائما للمصريين فقط، ومصر لن تسمح بأن تكون وطننا لأحد غير المصريين.

وأوضحت الدكتورة دعاء زهران، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية ونهضة هذه الأرض الغالية فى جميع المجالات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اليوم زيارته لمحافظة شمال سيناء وصاحبه خلال الزيارة عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب.

وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن الجميع مستعدون  للتضحية بأرواحهم فداءا لسيناء وللحفاظ عليها فما من أسرة مصرية الا وفيها شهيد أو بطل حارب لأجلها.

وأضاف، أن التنمية لن تتحقق بشكل صحيح إلا من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وهو ما يتم التركيز عليه، فالمشروعات الكبيرة ستجعل تلك المنطقة منطقة جذب عالمية وليس فقط محلية ومقصدا للشركات العالمية لكي تستثمر في تلك المنطقة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأهالي وللمصريين جميعا.

ودعا مدبولي، العالم إلى النظر بمنظور عادل يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب، لا يوجد ميزة أو أفضلية لجانب على الجانب الآخر فيما يجرى في غزة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزب “مصر أكتوبر” الدكتورة دعاء زهران تنمية سيناء

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