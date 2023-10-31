مدبولى: مصر هدفها التعامل مع الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر هدفها التعامل مع الأزمة الإنسانية، موجهًا الشكر لكل قيادات المجتمع المدني سواء داخل مصر أو خارجه، ولكل حكومات الدول الشقيقة التي كانت حريصة على تقديم مساعدات لأهالي غزة.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر ومؤسسة حياة كريمة وجمعية أبناء سيناء جميعهم شاركوا وقدموا قوافل كبيرة جدًا هدفها مساعدة الأهالي في قطاع غزة، وحل الأزمة الإنسانية.