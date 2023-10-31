مواعيد عرض الـ 3 حلقات الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة

مسلسل 55 مشكلة حب

تصدرت حكاية "عيشها بفرحة"، بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، وعدد من نجوم الفن، ومن إخراج ألبير مكرم، محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، بعدما اعترف هادي نصار بحبه لـ"يٌسر"، ضمن أحداث الحلقة السادسة من الحكاية، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

مسلسل 55 مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة

وأثار حماسهم لمعرفة نهاية القصة، وما سيحدث بها، خاصًة أن الحلقات الـ 3 الأخيرة هي نهاية حكاية عيشها بفرحة، لتنتهي الحكاية الثالثة من مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود ومعالجة درامية للسيناريست عمرو محمود ياسين.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة، للفنانة هبة مجدي، وهاني الدقاق، في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

تعرض حلقة مسلسل عيشها بفرحة المكون من 10 حلقات على مدار أسبوعين، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً على قناة "ON".

وستُعاد الحلقة في اليوم التالي في الساعة 2 صباحًا، وفي الظهيرة عند الساعة 12. وسيتم عرض الحلقات أيضًا على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10 مساءً، وُعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا، وفي التاسعة مساءً، بالإضافة إلى عرضها على منصة "واتش آت".

مسلسل 55 مشكلة حب.. أحداث حكاية عيشها بفرحة

اعترف هادي نصار، الذي يجسد شخصيته الفنان هاني الدقاق، بحبه وإعجابه لـ"يٌسر"، التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي، وهو الأمر الذي أثار دهشتها وخوفها الشديد في الوقت ذاته، بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها، كما أن الأمور تصاعدت إلى أنه أعلن بشكل رسمي انفصاله عن زينة ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل 55 مشكلة حب.. فريق عمل حكاية عيشها بفرحة

يتميز مسلسل "عيشها بفرحة" بأبطاله المميزين، حيث يشارك في بطولته هاني عادل وهبة مجدي وحسن أبو الروس ورانيا منصور ونور إيهاب ومحمود ياسين جونيور وياسر فرج، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الفن. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.